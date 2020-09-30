На території відпочинкового комплексу у Самбірському районі Львівської області знайшли тіла 36-річної жінки її доньок 5 та 9 років з вогнепальними пораненнями.

Оперативники та експерти, які прибули на місце трагедії, попередньо встановили, що 29 вересня близько 22.30 жінка, яка мешкала у садибі, вистріли з мисливської рушниці у своїх доньок.

Діти померли на місці від отриманих поранень. А мати потім вчинила самогубство, вистріливши у себе з тієї ж зброї.

Рушницю віддали на експертне дослідження.

На Львівщині поліцейські розслідують обставини смерті жінки та двох її малолітніх доньок Тіла 36-річної мешканки одного… Опубликовано Поліція Львівської області Вторник, 29 сентября 2020 г.

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Місцева поліція відкрила два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з приміткою самогубство та п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 – Умисне вбивство.

Нині триває розслідування усіх обставин трагедії.

У червні у Львові під час побутової сварки батько вистрілив у сина, а потім собі в голову.

Під час конфлікту мижчіна дістав травматичний пістолет Форт.

Обох дістали в лікарню у важкому стані.