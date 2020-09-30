Побиття Анастасії Лугової: підозрюваному продовжили арешт

Солом’янський районний суд Києва продовжив тримання під вартою підозрюваному у нападі та спробі зґвалтування Анастасії Лугової у потязі Маріуполь-Київ.

– За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 9 Солом’янський районний суд міста Києва продовжив строк тримання під вартою підозрюваному у нападі та спробі зґвалтування жінки у вагоні потягу сполученням Маріуполь-Київ, – зазначили у прес-службі Київської міської прокуратури.

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Через низку експертиз розслідування продовжили на три місяці.

Напад у потязі

Напад на Лугову в потязі Маріуполь – Київ стався вночі 31 липня, коли вона перебувала у своєму купе разом із 6-річним сином.

Раніше тричі судимий Рудзько вдерся до неї в купе в нижній білизні, закрив двері, почав бити і намагався зґвалтувати.

Постраждала розповіла, що попросила не бити її на очах у дитини, після чого злочинець відвів жінку в своє купе.

Після цього дитина стала кликати матір, і Лугова попросила Рудзька, щоб він випустив її заспокоїти хлопчика. Той випустив жертву, але пригрозив розправою, якщо жінка не повернеться.

Постраждалій прийшли на допомогу тільки в сусідньому вагоні потяга.

1 серпня Солом’янський районий суд Києва обрав запобіжний захід для Віталія Рудзька.

Віталій Рудзько є уродженцем Запоріжжя, йому 45 років. Він вже має три судимості. У 1996 році чоловіка арештували за викрадення автомобіля, у 1999 – за хуліганство, а у 2008 – за крадіжку.