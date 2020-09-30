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Тіло лежало біля колії: деталі та версії загибелі співробітниці посольства США

Поліція встановлює причини та обставини загибелі співробітниці американського посольства, розглядаючи різні версії, зокрема нещасний випадок.

Національна поліція України розслідує її смерть як умисне вбивство (є орієнтування на потенційного підозрюваного, його шукають).

Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко зазначив, що неповнолітній свідок показував на манекені слідчо-оперативній групі, у якому саме місці він знайшов тіло співробітниці посольства.

Водночас поліція не виключає і нещасний випадок. Тіло жінки було у спортивному одязі і у навушниках.

– Загибель таких необачних пішоходів внаслідок травмування потягом не рідкість на залізниці, – прокоментував Шевченко.

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Посольство США в Україні зазначило, що наразі посадовці працюють з органами влади для встановлення обставин смерті.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Шевченківському управлінні столичної поліції.

Загибель співробітниці посольства

На одній з вулиць Києва знайшли без свідомості співробітницю посольства США Санвер Нікаело.

Жінку у непритомному стані з травмою голови виявили перехожі на вул. Толбухіна. Її госпіталізували до лікарняного закладу, де вона згодом померла.

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