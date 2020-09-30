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Факти / Надзвичайні події

У Харкові невідомі закрили котів у контейнерах і викинули біля футбольного поля

У Харкові біля футбольного поля знайшли контейнери з котами. Повідомлення надійшло ще у вівторок вранці.

– Прибувши на місце виклику, поліцейські виявили 43-річного чоловіка, який повідомив про незвичайну знахідку, та чотири пластикові ємності, в трьох з яких перебували тварини, – повідомили у поліції Харківської області.

  • У Харкові біля футбольного поля знайшли контейнер з котами
  • У Харкові біля футбольного поля знайшли контейнер з котами
  • У Харкові біля футбольного поля знайшли контейнер з котами
  • У Харкові біля футбольного поля знайшли контейнер з котами
У Харкові невідомі закрили котів у контейнерах і викинули біля футбольного поля / 2 фотографии

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Інформацію про подію вже зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Котів передано до служби порятунку тварин.

– Встановлюють усі обставини події та причетних до неї осіб. Якщо ви маєте якусь інформацію, повідомите, будь ласка, правоохоронцям! – закликають у відомстві.

Вбивство собаки у Києві

У Києві чоловіка засудили до одного року обмеження волі за жорстоке поводження з твариною.

За даними досудового розслідування, наприкінці жовтня 2019 року до чоловіка у гості прийшов його друг з собакою породи такса.

Між товаришами виник конфлікт, через те, що тварина сходила до туалету у кімнаті. 36-річний киянин взяв кухонний ніж та наніс собаці один удар у черевну порожнину, що призвело до смерті тварини.

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