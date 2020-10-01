Департамент карного розшуку Нацполіції викрив злочинців, які знущались над безпритульними у Києві.

Зловмисниками виявились троє чоловіків 20, 21 та 42 років.

Починаючи з серпня 2020 року, вони били, катували безпритульних та застосовували проти них сльозогінний газ. Окрім цього, зловмисники відбирали усе майно та залишки грошей. Усі знущання вони знімали на відео, яке поширювали через різні месенджери.

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Найчастіше злочинці представлялись працівниками поліції.

Під час обшуків поліція виявила ряд речових доказів, які доводять причетність до скоєних злочинів.

Усіх трьох чоловіків звинувачують у катуванні, умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, хуліганстві, незаконному проникненні до житла чи іншого володіння особи із застосуванням насильства, самовільному привласнені владних повноважень та звання службової особи, поєднане з вчиненням суспільно-небезпечного діяння, грабежі.

Суд обрав для 20 та 21-річних зловмисників запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а 42-річному чоловікові – нічний домашній арешт.

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Затримання блогерів-садистів

У червні у Бердичеві затримали блогерів, які прямо у квартирі катували людей та транслювали це в інтернеті.

До поліції заявила мати одного з постраждалих, коли побачила відео, на якому кілька чоловіків, один з яких повністю пофарбований зеленкою, знущалися з її сина Володимира.

Правоохоронці саме під час однієї із трансляцій затримали зловмисників.

Джерело: Департамент карного розшуку