Молодша сховалася під ліжком: деталі вбивства матір’ю дочок на базі відпочинку

На карпатській базі відпочинку застреленою виявили цілу сім’ю: жінку і зрешечених кулями її двох доньок. Дівчаткам було всього лише п’ять і дев’ять років.

Близько 22.30 клієнти бази почули три постріли з рушниці. Коли прибігли до кімнати, побачили жахливу картину. На підлозі лежали двоє маленьких дівчат та їхня мама. Вони були вже неживими.

Загинули дочка власниці бази відпочинку – 36-річна Юлія – та двоє її дітей. Загибла самотужки розстріляла своїх доньок із мисливської рушниці, а потім вбила себе.

Спершу поцілила в старшу, а потім пішла вбивати меншу дівчинку, яка сховалася під ліжком. Мати його відсунула і буквально знесла дитині голову.

– Жінка, яка мешкала в даному помешканні, вчинила постріли у своїх неповнолітніх дітей, які померли від даного поранення. Після цього вона наклала на себе руки, вистріливши з цієї ж зброї собі в голову, – розповів керівник Старосамбірського відділу поліції Львівщини Сергій Захарчик.

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Розслідування трагедії

Місцева поліція відкрила два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з приміткою самогубство та п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 – Умисне вбивство.

Подейкують, що жінка, яка вбила своїх дітей, була пацієнткою психіатра. Бо страждала на манію переслідування.

Але мотив жорстокої розправи над дочками правоохоронці ще з’ясовують. Також слідчі мають встановити, звідки у жінки взялася мисливська рушниця.