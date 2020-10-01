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Факти / Надзвичайні події

Російські найманці спровокували пожежі в Луганській області

Російські найманці на Донбасі здійснюють обстріл лісового масиву в районі КПВВ. Унаслідок провокації виникають нові пожежі.

Про це заявила РДА Станиці Луганської в Facebook.

З вечора фіксуються постріли зі зброї великого калібру з окупованої території. Надійшло повідомлення про пожежу в лісовому масиві біля КПВВ.

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В ефірі одного з телеканалів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай підтвердив інформацію про обстріл з боку російських найманців. До гасіння пожеж готові залучити авіацію.

– Два літаки стоять готові. Ми зв’язалися з командуванням, постійно запитуємо режим тиші. Якщо нам дадуть режим тиші, ми відразу запускаємо літаки. Можливо буде навіть і третій літак, – заявив він.

У Луганської області виникла пожежа лісового масиву на загальній площі близько 50 га в районі сіл Кряковка та Трехізбенка Новоайдарського району. Попередньо жертв і постраждалих немає.

У зв’язку з сильним поривчастим вітром на території області є загроза подальшого розповсюдження лісових пожеж.

Фото: ДСНС

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