Російські найманці на Донбасі здійснюють обстріл лісового масиву в районі КПВВ. Унаслідок провокації виникають нові пожежі.

Про це заявила РДА Станиці Луганської в Facebook.

З вечора фіксуються постріли зі зброї великого калібру з окупованої території. Надійшло повідомлення про пожежу в лісовому масиві біля КПВВ.

Читайте: ЗСУ долучились до гасіння пожеж на Луганщині, вогонь підходить до Сєвєродонецька

В ефірі одного з телеканалів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай підтвердив інформацію про обстріл з боку російських найманців. До гасіння пожеж готові залучити авіацію.

– Два літаки стоять готові. Ми зв’язалися з командуванням, постійно запитуємо режим тиші. Якщо нам дадуть режим тиші, ми відразу запускаємо літаки. Можливо буде навіть і третій літак, – заявив він.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

У Луганської області виникла пожежа лісового масиву на загальній площі близько 50 га в районі сіл Кряковка та Трехізбенка Новоайдарського району. Попередньо жертв і постраждалих немає.

У зв’язку з сильним поривчастим вітром на території області є загроза подальшого розповсюдження лісових пожеж.