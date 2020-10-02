Замінування газового щита у Полтаві – перші подробиці

У Полтаві невідомі замінували розподільний газовий щит. На огорожі станції по вулиці Шевченка 74-а підвісили гранату.

Ймовірну вибухівку помітили працівники газової служби 2 жовтня близько 12.50.

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Гранату причепили до огорожі – у Полтаві замінували розподільний газовий щит / 2 фотографии

На місці виявлення ймовірного боєприпасу працюють слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічної служби поліції Полтавщини та кінологи.

Затримали з гранатою

Біля Офісу президента на вулиці Банковій у Києві затримали чоловіка з гранатою.

54-річний киянин ніс боєприпас у сумці. Чоловік здався поліції підозрілим, тому вона провела поверхневу перевірку.

Джерело: поліція Полтавської області

Фото: поліція Полтавської області