Замінування газового щита у Полтаві – перші подробиці

У Полтаві невідомі замінували розподільний газовий щит.
На огорожі станції по вулиці Шевченка 74-а підвісили гранату.
Ймовірну вибухівку помітили працівники газової служби 2 жовтня близько 12.50.
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На місці виявлення ймовірного боєприпасу працюють слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічної служби поліції Полтавщини та кінологи.
Затримали з гранатою
Біля Офісу президента на вулиці Банковій у Києві затримали чоловіка з гранатою.
54-річний киянин ніс боєприпас у сумці. Чоловік здався поліції підозрілим, тому вона провела поверхневу перевірку.
Джерело: поліція Полтавської області