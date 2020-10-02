PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Гранату причепили до огорожі – у Полтаві замінували розподільний газовий щит

У Полтаві невідомі замінували розподільний газовий щит.

На огорожі станції по вулиці Шевченка 74-а підвісили гранату.

Ймовірну вибухівку помітили працівники газової служби 2 жовтня близько 12.50.

Читайте: У Кривому Розі чоловік кинув гранату у знайомих, є постраждалі

  • Замінування газового щита у Полтаві – перші подробиці
  • Замінування газового щита у Полтаві – перші подробиці
  • Замінування газового щита у Полтаві – перші подробиці
  • Замінування газового щита у Полтаві – перші подробиці
Гранату причепили до огорожі – у Полтаві замінували розподільний газовий щит / 2 фотографии

На місці виявлення ймовірного боєприпасу працюють слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічної служби поліції Полтавщини та кінологи.

Затримали з гранатою

Біля Офісу президента на вулиці Банковій у Києві затримали чоловіка з гранатою.

54-річний киянин ніс боєприпас у сумці. Чоловік здався поліції підозрілим, тому вона провела поверхневу перевірку.

Джерело: поліція Полтавської області

Фото: поліція Полтавської області

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка