Станом на 2 жовтня пожежі у Луганській області забрали життя восьми осіб, травмування отримали 18 людей, серед них – троє бійців ДСНС.

Ще четверо громадян досі вважаються зниклими без вісти.

Вогонь пройшов прощу у 20 тис. гектарів.

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Рятувальники продовжують працювати на місці надзвичайної події. З початку пожежі вони здійснили 183 скиди води з повітря – загалом 646 тонн.

Пожежі в Луганській області

Наприкінці вересня в Луганській області спалахнули маштабні лісові пожежі.

Поширенню вогню сприяє погода – сильний поривчатий вітер.

Українські рятувальники намагаються приборкати стихію.

Водночас українські військові зафіксували факт підпалу окупантами сухостою у регіоні. На відео помітно, як бойовик підпалює суху траву неподалік позицій ЗСУ. Детальніше про причини та наслідки пожежі у Луганській області читайте на Фактах ICTV.