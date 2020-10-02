У Києві жінка 13 разів “мінувала” академію через конфлікт із донькою

У Києві 56-річна жінка менше, ніж за півроку 13 разів повідомила про фейкові мінування в столиці.

Своєю ціллю “мінерка” обрала Національну академію державного управління при президентові України. Саме сюди у період з липня 2019 до червня 2020 року 13 разів виїжджали правоохоронці, щоби перевірити сигнал про мінування.

Виявилося, що жінка своїми діями намагалася домогтися звільнення з академії своєї дочки, з якою у неї був конфлікт.

Результати проведеної судово-психіатричної експертизи засвідчили, що жінка є обмежено осудною.

Згідно з обвинувальним актом, їй загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

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Кабмін пропонує Раді посилити відповідальність для псевдомінерів

У липні Кабінет міністрів України схвалив проект закону, за яким пропонує посилити покарання за надання завідомо неправдивої інформації про загрозу безпеці громадян.

Згідно із законопроектом, псевдомінерам, крім в’язниці від двох до восьми років, буде загрожувати обов’язкова конфіскація майна.

Тільки з січня до березня 2020 року правоохоронці відкрили 213 кримінальних справ проти людей, які повідомляли про неправдиве мінування.

Фото: Київський метрополітен