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Факти / Надзвичайні події

Вдень – акушер, вночі – сутенер і наркодилер: у Луцьку викрили лікаря

У Луцьку лікаря-акушера викрили у продажі наркотиків та сутенерстві.

Вдень він працював у пологовому будинку, а вночі збував амфетамін та підшукував клієнтів для жриць кохання.

За свої послуги лікар брав відсоток від вартості інтимних послуг. Поліції чоловіка здали жінки, яким він шукав клієнтів.

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Через незаконні дії чоловік опинився на лаві підсудних. Але він уклав угоду з прокуратурою.

Лікар визнав свою провину, через що замість п’яти років позбавлення волі отримав відстрочку – іспитовий термін, протягом якого він має не скоїти нових злочинів.

Викриття сутенерів

У лютому в Івано-Франківську викрили чотирьох сутенерів, сред них три жінки та чоловік.

Впродовж кількох місяців вони залучали до заняття проституцією жінок з Хмельницької, Запорізької і Черкаської областей.

За організацію побачень вони отримували 2 тис. грн.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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