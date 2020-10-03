На складі продуктового магазину на проспекті Відрадному у Києві ввечері 2 жовтня знайшли тіло 35-річної жінки із множинними ножовими пораненнями.
Нині встановлено, що до магазину зайшов невідомий чоловік та згодом почав наносити жінці ножові поранення.
Потерпіла померла на місці.
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Поліція Солом’янського управління відкрила провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.
Нині правоохоронці намагаються встановити та затримати підозрюваного у вбивстві.
Вбивство фармацевта в Одесі
В Одесі вночі 23 вересня у цілодобової аптеці зарізали фармацевта.
Від численних ножових ударів дівчина померла на місці.
Закривавлене тіло вранці побачила її колега, коли прийшла на роботу і відкрила двері.
Поліція оперативно встановила особу вбивці – його затримали.