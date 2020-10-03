Поліція встановила, що дзвінок від невідомого про нібито мінування усіх електростанцій України надійшов з території Запорізької обласної психіатричної лікарні.
Телефонував до поліції та вимагав $1 млрд 46-річний мешканець Василівки, який нині перебуває в закладі.
У чоловіка вилучили дві сім-карти та мобільний телефон.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.
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“Мінування” електростанцій
2 жовтня о 13.45 до поліції у Запоріжжі зателефонував невідомий і повідомив, що заміновано всі електростанції на території України, та вимагав передати йому $1 млрд за вказаною ним адресою.
Експерти-вибухотехніки, кінологи та оперативники відразу прибули до Дніпровської гідроелектростанції.
На території ГЕС не знайшли вибухонебезпечних речовин та пристроїв.