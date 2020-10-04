У селі Мартинівка Старокостянтинівського району Хмельницької області виявили тіла 32-річного чоловіка та його однорічного сина.

Батька з сином повішеними виявила матір у гаражі на території домогосподарства.

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За попередніми даними поліції, чоловік повісив свого сина і потім наклав на себе руки.

Мотиви такого вчинку поки з’ясовують правоохоронці.

Самогубство у Запоріжжі

Місяць тому у сквері в Запоріжжі знайшли обгоріле тіло молодої дівчини.

Вона облила себе легкозаймистою рідиною та підпалила.

Перед трагедію дівчина ділилася в соцмережі депресивними думками, а всі останні фото були з пожежами або вогнем.

Джерело: Цензор.нет