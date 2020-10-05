З’явились подробиці страшної аварії у Броварах, де поліцейський збив на зебрі двох жінок 4 жовтня.

43-річна жінка з 22-річною донькою повернулися із Києва. Вийшли на зупинці та попрямували додому через дорогу. У них на швидкості влетів місцевій поліцейський Михайло Лудченко на Volkswagen.

Коли до тротуару лишалося якихось три кроки, у них на повному ходу влетіла автівка. Від шаленого удару дівчину відкинуло на газон, її ж матір пролетіла вперед і Volkswagen переїхав її ще раз.

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Водій спробував втекти, але за ним погналися кілька мотоциклістів, які бачили аварію. Лудченко зніс дерево та зупинився.

Коли втікач насилу виліз із авто, розлючені містяни готові були розірвати його на шматки. Від самосуду чоловіка врятувала поліція.

– Під машиною лежала жінка, вона нерухома вже була. Ось там лежала дівчинка, вона кричала Мама! Вона хотіла встати, вона спиралася на ноги і знову падала, і бідне дитя плакало, – розповіла свідок Світлана.

Надія загинула на місці. А розтрощені кістки її доньки медики збирали буквально по частинах.

– Марина була увесь час при свідомості, вона навіть сама лягла в швидку допомогу. Вже тут вияснилося, що у неї перелом тазу. Їй тимчасово зробили операцію, щоб кістки не розходились, – розповіла тітка скаліченої дівчини Любов Чамара.

Лікарі кажуть, що однією операцією не обійтися. А потім – місяці реабілітації. Небайдужі збирають для скаліченої дівчини гроші. А от від водія-убивці та його родини не лише допомоги, а бодай вибачень рідні не почули.

Кого підозрюють

Михайло Лудченко не лише погони носить, він ще й син місцевої чиновниці. Деякий час чоловік працював у місцевому райвідділі, потім перевівся до столиці і, на момент аварії був дільничним офіцером у Деснянському районі Києва.

Найбільше родичі загиблої жінки та постраждалої дівчини бояться, що цей мажор у формі залишиться безкарним.

– Попередньо встановлено, що працівник поліції перебував у стані алкогольного сп’яніння. Від проходження медичного освідування на стан сп’яніння, він відмовився. Слідчі ДБР затримали поліцейського, – пояснила Ольга Чиканова з Державного бюро розслідувань.

Затриманому загрожує покарання, у вигляді позбавлення волі на строк до 8-ми років.

Після смертельної аварії Михайла Лудченка терміново звільнили з органів. Найближчим часом йому мають обрати запобіжний захід.

ДТП у Рівненській області

У місті Костопіль на Рівненщині трапилась ДТП. Водій Volkswagen Golf у стані алкогольного сп’яніння наїхав на чотирьох пішоходів.

Результати 32-річного водія на алкотестері показали 1,37 проміле.