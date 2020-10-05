Під Києвом впав дельтаплан, є загиблі

5 жовтня на полі поблизу села Перемога Баришівського району Київщини впав мотодельтаплан.
Унаслідок падіння загинуло дві особи, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
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На місце події залучено 12 осіб та три одиниці техніки. Встановлюються усі обставини падіння.
Упав дельтаплан
У Житомирській області між селищем Народовичі та селом Яжберень впав дельтаплан, загинув пілот.
Літальний апарат здійснював обробку поля з соняшником, проте пілот не впорався з керуванням, внаслідок чого дельтаплан впав. Чоловік загинув на місці.
Наразі встановлюються усі обставини падіння.