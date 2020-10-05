Пожежі на Луганщині: рятувальники продовжують гасити 4 основні осередки

На території Луганської області триває гасіння 4 основних осередків пожеж, 3 з яких локалізовані.

– О 09.15 4 жовтня пожежу очерету і сухої рослинності (вогнище № 7) поблизу с. Болотне Станично-Луганського району та лісового масиву (вогнище № 4) поблизу населених пунктів Лобачеве і Геївка Станично-Луганського району ліквідовано. Станом на 7.00 5 жовтня триває гасіння 4 основних осередків, з яких 3 вогнища локалізовані, – повідомили в ДСНС.

Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області знайдені тіла 11 осіб, травмовано 18 осіб (зокрема 3 співробітники ДСНС). Під час гасіння пожежі евакуйовано 150 осіб.

За попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем становить понад 20 тис. га.

Постраждалі під час пожеж у Луганській області отримають компенсації. Про це напередодні повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, за повністю втрачене житло виплатять 300 тис. грн. Сім’ї загиблих зможуть отримати 200 тис. грн.