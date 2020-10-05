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Факти / Надзвичайні події

У Гамбурзі біля синагоги чоловік із саперною лопатою напав на студента

У німецькому Гамбурзі біля синагоги озброєний саперною лопатою чоловік поранив 26-річного єврейського студента. Поліція затримала нападника.

Студент, який сповідує юдаїзм, зазнав атаки, коли прямував до синагоги, щоб відзначити єврейське свято суккот.

Потерпілому вдалося після атаки сховатися з поля зору нападника, перехожі до прибуття медиків надали йому першу допомогу, після чого його госпіталізували.

Нападником виявився 29-річний громадянин Німеччини з казахстанськими корінням.

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За даними слідства, чоловік був озброєний складною лопаткою. Нині уточнюють, звідки він взяв форму, що нагадує ту, яку носять військові.

Під час огляду нападника, у нього знайшли шматок паперу з намальованою свастикою.

У поліції уточнюють, що постійним місцем проживанням чоловіка був Берлін, мотиви його приїзду в Гамбург встановлюються.

Напад у Маріуполі

У Маріуполі вранці 28 липня чоловік із сокирою скоїв напад на синагогу.

Усіх, хто перебував всередині будівлі, зміг захистити охоронець: саме він обеззброїв агресивного чоловіка і прогнав його від синагоги.

Напад стався після ранкової молитви.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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