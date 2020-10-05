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Факти / Надзвичайні події

Запросив у гості, але передумав: у Харкові рецидивіст убив жінку

У Харкові затримали чоловіка, який убив жінку в лісопосадковій смузі на вулиці Миру.

Тіло 37-річної місцевої мешканки виявили перехожі 3 жовтня близько 17.00.

Сліди на тілі показали, що загиблу били та душили.

Запросив у гості, але передумав: у Харкові рецидивіст убив жінку

Наступного дня правоохоронці встановили та затримали 36-річного жителя району, який підозрюється у нападі на жінку.

Слідчі встановили, що чоловік, який вже був засуджений за умисне вбивство та інші злочини, спочатку запросив нову знайому в гості, але потім злякався, що його співмешканка дізнається про це, і вирішив убити гостю.

Він запропонував супроводити її додому, а у лісопосадці почав душити мотузкою та бити.

За убивство зловмиснику загрожує довічний термін у в’язниці.

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Під Харковом чоловік убив вагітну дружину

У вересні під Харковом у селі Стара Покровка було убито 37-річну жінку, яка перебувала на сьомому місяці вагітності.

Убивство скоїв 48-річний чоловік жінки, який завдав дружині тяжких тілесних ушкоджень під час сварки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Джерело: Нацполіція

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