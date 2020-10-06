У Подільському районі Києва батько після сварки з дружиною підпалив ліжко зі своїм сином. Дитина померла.

35-річний батько забрав дитину на гостини, проте віддавати матері відмовився. Він закрився у квартирі і не пускав її всередину.

Потім чоловік запустив чадного газу в квартиру і підпалив ліжко дитини. Відчиняти двері на прохання правоохоронців та рятувальників він також відмовився.

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Виявилося, що чоловік колишній військовий. Його вже затримали правоохоронці.

Чоловіку загрожує покарання за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.











У Києві колишній військовий підпалив свого сина / 3 фотографии

Самогубство у Хмельницькій області

У селі Мартинівка Старокостянтинівського району Хмельницької області виявили тіла 32-річного чоловіка та його однорічного сина.

Батька з сином повішеними виявила матір у гаражі на території домогосподарства.