У Києві колишній військовий підпалив свого сина

У Подільському районі Києва батько після сварки з дружиною підпалив ліжко зі своїм сином. Дитина померла.
35-річний батько забрав дитину на гостини, проте віддавати матері відмовився. Він закрився у квартирі і не пускав її всередину.
Потім чоловік запустив чадного газу в квартиру і підпалив ліжко дитини. Відчиняти двері на прохання правоохоронців та рятувальників він також відмовився.
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Виявилося, що чоловік колишній військовий. Його вже затримали правоохоронці.
Чоловіку загрожує покарання за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.
Самогубство у Хмельницькій області
У селі Мартинівка Старокостянтинівського району Хмельницької області виявили тіла 32-річного чоловіка та його однорічного сина.
Батька з сином повішеними виявила матір у гаражі на території домогосподарства.