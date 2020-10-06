У Києві судитимуть стоматолога, на прийомі у якого померла жінка

Слідчі у Києві повідомили про підозру стоматологу, внаслідок дій якого загинула жінка.

У 2018 році лікар вколов пацієнтці ін’єкцію для знеболення, але їй стало зле. Чоловік не надав їй необхідної екстреної допомоги, у результаті чого жінка померла.

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– Пацієнтка втратила свідомість та в неї почалися судоми. Замість введення необхідних медичних препаратів, лікар розпочав проведення серцево-легеневої реанімації та штучне дихання, які провів із порушенням клінічного протоколу та стандартів надання медичної допомоги, – заявила начальник слідчого відділення Подільського управління поліції Інна Вашкеба.

Під час дії анестезії у жінки виникла анафілактоїдна реакція.

За скоєне йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Вбивство в аптеці

23 вересня в Одесі в аптеці знайшли закривавлене тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

Працівники карного розшуку Одеської області оперативно встановили особу вбивці.

Джерело: поліція Києва