Зарізав та підпалив заради помсти: деталі вбивства 6-річного хлопчика у Києві

Звичайна сімейна сварка в одній із багатоповерхівок Києва закінчилася нелюдським вбивством 6-річної дитини.

Колись військовий, а зараз безробітній чоловік не хотів віддавати хлопчика матері, яка прийшла забрати дитину, адже пара давно не жила разом.

Жінка до останнього благала випустити сина із зачиненої квартири, а коли скандал набрав обертів – з вікон квартири повалив чорний дим.

Читайте: На Херсонщині мати втопила тяжкохворого 4-річного сина

Одразу після прибуття рятувальників почалася евакуація усіх мешканців будинку: неадектватний чоловік погрожував підірвати весь під’їзд.

Згодом чоловік сам відчинив двері: він намагався втекти, але прохід заблокували сусіди.

Коли пожежники ліквідували полум’я, знайшли понівечене тіло хлопчика.

– Вся квартира була в диму, але осередок знаходився там, де було ліжко, де була дитина. На жаль, рятувальники знайшли у ліжку труп 6-річної дитини, – прокоментувала речниця держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Світлана Водолага.

Згодом правоохоронцями буде встановлено, що перед тим, як підпалити, батько жорстоко зарізав свого сина.

На запитання журналістів, чи відчуває свою провину, чоловік відповісти не зміг. А за словами сусідів, вбивця навіть встиг повихвалятися, що пишається своїм звірячим вчинком.

Також стало відомо, що чоловік довгий час був без роботи і зловживав спиртними напоями.

Сусіди, яких правоохоронці ледь зупинили від спроби самосуду над цинічним вбивцею, вимагають найжорсткішого покарання, а з матір’ю вбитого хлопчика працюють психологи.

Інцидент із жорстоким вбивством дитини у Києві стався у понеділок, 5 жовтня.

Слідчим відділом Подільського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясовують усі обставини скоєного.