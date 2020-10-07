Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом: в організації польотів знайшли грубі порушення

Станом на 6 жовтня вдалося повністю відновити перебіг польоту літака Ан-26, який 25 вересня впав під Чугуєвом. Авіакатастрофа забрала життя 26 людей.

Фахівці встановили технічну причину нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску.

– Це сталося внаслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна, – повідомив очільник урядової комісії з питань розслідування катастрофи, віце-прем’єр-міністр Олег Уруський.

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Крім того, вдалося встановити зміст перемовин між членами екіпажу, між ними та керівництвом польотів.

– Розслідування засвідчило наявність грубих порушень, як у виконання польотних завдань, так і в організації польотів загалом, – додав Олег Уруський.

Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом

25 вересня 2020 року під Чугуєвом сталася авіакатастрофа Ан-26. На борту перебувало 27 осіб – лише один вижив.

Розслідуванням катастрофи займається Державне бюро розслідувань.

6 жовтня у центрі Харкова попрощалися із загиблими.

Джерело: Олег Уруський