У Харкові у чагарниках знайшли тіло вбитої багатодітної матері. Правоохоронці одразу встановили, що це не пограбування, адже, крім телефону, нічого не зникло, зокрема золоті прикраси.

Виявилося, що матір трьох дітей приїхала до міста, аби оформити соціальні виплати. Проте потім вона у парку познайомилася із чоловіком, який одразу їй запропонував секс.

Жінка погодилася та попрямувала разом із залицяльником до його квартири. Проте чоловік не сказав, що має дружину.

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Він запросив її додому, де вони провели деякий час, після чого пішли з квартири і він, якби, забоявся того, що наша потерпіла може прийти до нього додому і розказати його співмешканці про цей факт, – розповів заступник керівника Індустріального відділу поліції Харкова Денис Горшенін.

Співмешканка господаря раніше нібито мала проблеми із законом та навіть сиділа у в’язниці.

Після інтиму чоловік запропонував провести жінку. Він завів її до лісосмуги та намагався задушити мотузкою, а потім бити ногами.

Підозрюваним у вбивстві виявився 35-річний Георгій, який 19 років свого життя провів за ґратами.

Вбивство фармацевта в Одесі

В Одесі вночі 23 вересня у цілодобової аптеці зарізали фармацевта.

Від численних ножових ударів дівчина померла на місці.

Закривавлене тіло вранці побачила її колега, коли прийшла на роботу і відкрила двері.

Поліція оперативно встановила особу вбивці – його затримали.