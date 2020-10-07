Силовики СБУ викрили нелегальний конвертцентр, який за час своєї роботи організував обіг на понад 15 млрд гривень.

Протягом 2019-2020 років “керівництво” центру зареєструвало понад 400 фіктивних фірм.

– Під час обшуків було виявлено понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування, – йдеться у повідомленні.



















Крали 2 млрд грн щомісяця: СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру / 5 фотографий

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До масштабної корупційної схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.

Тисячі підприємств в Україні, користуючись “послугами” центру, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Викритий конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала Служба у ДПС.

Розслідування у справі триває.

Корупція в Укрзалізниці

У липні працівники СБУ викрили розкрадання коштів Укрзалізниці шляхом постачання неякісних та контрабандних запчастин.

Впродовж 2018-2019 років комерсанти були у змові з деякими керівниками одного з департаментів та структурних підрозділів Укрзалізниці.

Загальна сума збитків склала майже 200 млн грн. Ще 50 млн грн зловмисники встигли перевести у готівку.