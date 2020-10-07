Станом на ранок 7 жовтня на Луганщині вдалося ліквідувати 9 з 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності, які виникли ще 30 вересня.

Зокрема, напередодні ввечері рятувальники загасили пожежу поблизу села Артема Станично-Луганського району, що спалахнула 5 жовтня.

Нині продовжується гасіння величезного осередку в районі Смолянинового, Боровеньків, Пурдівки та Гаврилівки загальною площею 4 тис. 640 га. Лишилося пройти 150 га, де загоряння вже локалізовано.

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Загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га.

Лісові пожежі в Луганській області

Поліція знайшли чотири осередки лісових пожеж на Луганщині, які гасять вже тиждень.

Відкрито 11 кримінальних проваджень за статтею 270 ККУ – Порушення вимог пожежної безпеки.

Головні причини – замикання високовольтних електромереж, вогонь з яких перекинувся на суху траву, а також необережне поводження з вогнем.