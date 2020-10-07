У мережі показали масштаб пожежі під російською Рязанню, де вибухнув артилерійський склад.
Розліт уламків фіксують на відстані у 20 кілометрів.
Під час вибуху постраждало шість осіб. Трьох людей госпіталізовано до лікарні міста Скопин. Ще два чоловіки і жінка госпіталізовані у Ряжську районну лікарню.
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Евакуйовано 2,3 тис. жителів навколишніх сіл.
Вибух під Рязанню
7 жовтня у Росії під Рязанню вибухнули військові склади. Вогняний стовп видно за 50 км, вибухи чутно що 10 секунд.
Перший вибух пролунав о 13.20 на території складу зберігання боєприпасів Західного військового округу, що у селищі Желтухино Скопинського району.