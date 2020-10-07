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Факти / Надзвичайні події

Уламки розлітаються на 20 км – показали наслідки пожежі під Рязанню

У мережі показали масштаб пожежі під російською Рязанню, де вибухнув артилерійський склад.

Розліт уламків фіксують на відстані у 20 кілометрів.

Під час вибуху постраждало шість осіб. Трьох людей госпіталізовано до лікарні міста Скопин. Ще два чоловіки і жінка госпіталізовані у Ряжську районну лікарню.

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Евакуйовано 2,3 тис. жителів навколишніх сіл.

Вибух під Рязанню

7 жовтня у Росії під Рязанню вибухнули військові склади. Вогняний стовп видно за 50 км, вибухи чутно що 10 секунд.

Перший вибух пролунав о 13.20 на території складу зберігання боєприпасів Західного військового округу, що у селищі Желтухино Скопинського району.

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