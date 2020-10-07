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Факти / Надзвичайні події

Пожежа під Харковом: горить сухостій, вогонь пошкодив житлові приміщення

У Жихорі під Харковом спалахнули пожежі.

За попередньою інформацією, невідомі підпалили очерет. Вогонь швидко поширився та перекинувся на нежитлові приміщення і сараї.

На місці події працюють рятувальники.

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За інформацією ЗМІ, вогонь пошкодив щонайменше два житлових приміщення. У ДСНС поки не називають наслідки загоряння сухостою під містом.

  • Пожежа у Жихорі під Харковом: горить сухостій, вогонь пошкодив житлові приміщення
  • Пожежа у Жихорі під Харковом: горить сухостій, вогонь пошкодив житлові приміщення
  • Пожежа у Жихорі під Харковом: горить сухостій, вогонь пошкодив житлові приміщення
  • Пожежа у Жихорі під Харковом: горить сухостій, вогонь пошкодив житлові приміщення
  • Пожежа у Жихорі під Харковом: горить сухостій, вогонь пошкодив житлові приміщення
  • Пожежа у Жихорі під Харковом: горить сухостій, вогонь пошкодив житлові приміщення
  • Пожежа у Жихорі під Харковом: горить сухостій, вогонь пошкодив житлові приміщення
  • Пожежа у Жихорі під Харковом: горить сухостій, вогонь пошкодив житлові приміщення
  • Пожежа у Жихорі під Харковом: горить сухостій, вогонь пошкодив житлові приміщення
  • Пожежа у Жихорі під Харковом: горить сухостій, вогонь пошкодив житлові приміщення
Пожежа під Харковом: горить сухостій, вогонь пошкодив житлові приміщення / 5 фотографий

Пожежа в Харківській області

На початку вересня у Дворічанському районі Харківській області спалахували масштабні пожежі.

Тоді стихія знищила населений пункт. Рятувальникам вдалося приборкати вогонь.

Детальніше про пожежі у Харківській області читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Жити у Харкові, Суспільне

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