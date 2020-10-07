Пожежа у Жихорі під Харковом: горить сухостій, вогонь пошкодив житлові приміщення

У Жихорі під Харковом спалахнули пожежі.
За попередньою інформацією, невідомі підпалили очерет. Вогонь швидко поширився та перекинувся на нежитлові приміщення і сараї.
На місці події працюють рятувальники.
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За інформацією ЗМІ, вогонь пошкодив щонайменше два житлових приміщення. У ДСНС поки не називають наслідки загоряння сухостою під містом.
Пожежа в Харківській області
На початку вересня у Дворічанському районі Харківській області спалахували масштабні пожежі.
Тоді стихія знищила населений пункт. Рятувальникам вдалося приборкати вогонь.
Детальніше про пожежі у Харківській області читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Жити у Харкові, Суспільне