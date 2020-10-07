Поблизу селища Степанівка у Сумській області стався викид аміаку.

Інформацію підтвердив директор департаменту цивільного захисту населення Сумської облдержадміністрації Олександр Милаш.

У ДСНС зазначили лише те, що біля Степанівки сталася нештатна ситуація, проте про рівень загрози для населення не повідомили.

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Керівник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області Валентина Тищенко розповіла, що сталася розгерметизація залізничної цистерни.

– Фахівці ДСНС повідомили в Держпродспоживлужбу, що небезпечних концентрацій аміаку на місці розгерметизації не виявили, – зазначила Тищенко.

Спеціалісти служби працюють на місці події та проводять заміри показників, аби визначити чи є небезпека для населення.

– З огляду на властивість цього газу, швидше за все, його концентрація вже розбавлена повітряними масами і загрози для людей не становить, – додала Валентина Тищенко.

Витік аміаку у Сумах

У 2017 році в Сумах стався витік аміаку. На території одного з підприємств під час зливу-наливу аміаку сталась розгерметизація запірної арматури автомобільної цистерни DAF.

Джерело: Суспiльне