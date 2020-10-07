СБУ викрила двох іноземців, які вербували українців до лав неонацистів.

Свою діяльність вони здійснювали у Києві, Харкові та Львові.

Чоловіки підготували відеоролик, яким пропагували насилля та екстремізм. Вони планували вступити до українських військових підрозділів, аби здобути бойовий досвід.

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Вербувальників затримали.







Вербували до лав неонацистів: СБУ викрила двох іноземців / 2 фотографии

Їх повернуть до країни, з якої вони прибули.

Нелегальна зброя в ООС

СБУ вилучила нелегальну зброю у зоні проведення ООС.

За 2020 рік вона конфіскувала понад 137 кг тротилу, пластиду та артилерійського пороху, понад 40 одиниць вогнепальної зброї та 100 тис. боєприпасів.

Крім того, співробітники служби затримали трьох учасників міжрегіональних організованих угрупувань, які збували зброю та боєприпаси.