Води по коліна: потужна злива у Тернополі затопила центральні вулиці

Ввечері 6 жовтня у Тернополі пройшла потужна злива, внаслідок чого затопило центральні вулиці міста.
Користувачі соцмереж поширили фото негоди у Тернополі.
Ливнівки не встигали впоратись із потоками води. Дороги затопило настільки, що автомобілі не їхали, а пливли.
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Частково було зупинено громадський транспорт, а людям, які були змушені добиратися додому пішки, дощова вода сягала колін.
На декілька годин Тернопіль зупинився у заторах. На допомогу було залучено 25 рятувальників та 11 одиниць техніки.
Вони витягали автомобілі з води та відкачували воду з будинків.
Пожежі на Луганщині: полум’я майже всюди ліквідовано
Поки окремі регіони України заливає дощем, пожежі на Луганщині охопили понад 20 тис. га.
Станом на ранок середи, 7 жовтня, вдалося ліквідувати 9 з 10 основних осередків пожеж лісових масивів. Перші пожежі у регіоні було зафіксовано ще 30 вересня.
В МВС вже відреагували на пожежі: за ст. 270 (Порушення вимог пожежної безпеки) КК України відкрито 11 кримінальних проваджень.
Фото: Галас