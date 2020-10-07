Води по коліна: потужна злива у Тернополі затопила центральні вулиці

Ввечері 6 жовтня у Тернополі пройшла потужна злива, внаслідок чого затопило центральні вулиці міста.

Користувачі соцмереж поширили фото негоди у Тернополі.

Ливнівки не встигали впоратись із потоками води. Дороги затопило настільки, що автомобілі не їхали, а пливли.

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Частково було зупинено громадський транспорт, а людям, які були змушені добиратися додому пішки, дощова вода сягала колін.

На декілька годин Тернопіль зупинився у заторах. На допомогу було залучено 25 рятувальників та 11 одиниць техніки.

Вони витягали автомобілі з води та відкачували воду з будинків.

Пожежі на Луганщині: полум’я майже всюди ліквідовано

Поки окремі регіони України заливає дощем, пожежі на Луганщині охопили понад 20 тис. га.

Станом на ранок середи, 7 жовтня, вдалося ліквідувати 9 з 10 основних осередків пожеж лісових масивів. Перші пожежі у регіоні було зафіксовано ще 30 вересня.

В МВС вже відреагували на пожежі: за ст. 270 (Порушення вимог пожежної безпеки) КК України відкрито 11 кримінальних проваджень.

Фото: Галас