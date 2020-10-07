У Мексиці 20-річна дівчина-блогер Арелін Мартінес вирішила розіграти сценку викрадення серійним вбивцею.

На відео Арелін сидить поруч з чоловіком, який також грає роль заручника. Поруч з ними стоять двоє озброєних людей. Спочатку “жертву” ставлять на коліна і приставляють до її скроні справжню зброю, яка виявилася зарядженою. Згодом в дівчину вистрілили.

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Аби уникнути покарання, 10 людей, які були присутні під час запису відео, втекли.

У Мартінес залишилася однорічна дитина.

Китайську блогерку підпалив екс-чоловік

У Китаї колишній чоловік підпалив жінку, яка вела прямий ефір у соцмережі Douyin – китайській версії TikTok.

Жінка вийшла в ефір, але коли почалася трансляція, екран одразу погас і почулись крики.

Попередньо, колишній чоловік блогерки 30-річної Лами облив її бензином та підпалив.