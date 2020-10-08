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Факти / Надзвичайні події

Пожежі в Луганській області: у регіоні залишився один активний осередок вогню

Станом на ранок 8 жовтня бійці ДСНС продовжують гасити пожежі в Луганській області.

На території регіону залишився один активний осередок вогню.

– Продовжується гасіння одного осередку поблизу населених пунктів Смолянинове, Боровеньки, Пурдівка та Гаврилівка, – звітують у прес-службі ДСНС.

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Водночас дев’ять осередків уже вдалося ліквідувати.

Вогонь побороли на площі 4 тис. 490 га землі, продовжується робота на 150 га території.

Пожежі в Луганській області

Пожежі у Луганській області спалахнули 30 вересня. Вогонь поширився на значну територію, до роботи долучили бійців ДСНС та авіацію.

Стихія забрала життя 11 людей та пошкодила житлові будинки.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, постраждалі під час пожеж у Луганській області отримають виплати за повністю втрачене житло у розмірі 300 тис. грн, сім’ї загиблих – 200 тис. грн.

Джерело: ДСНС

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