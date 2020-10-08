В Україні троє громадян країни Близького Сходу організували псевдоброкерські центри, за допомою яких привласнювали кошти українців.

Вони створили у Києві три call-центри, телефонували громадянам країни від імені інвестиційної компанії та пропонували вкладати кошти в акції на міжнародних біржових фондах.

Зловмисники створювали персональні кабінети та імітували зростання акцій, чим підштовхували людей вкладати більше грошей.

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Коли клієнт бажав забрати кошти, вони повідомляли про банкрутство компанії. Протягом кількох років зловмисники ошукали тисячі українців, суми вкладів яких коливалися від $1 до 5 тис.

Правоохоронці затримали організаторів центрів. За даним фактом проводяться слідчі дії.







СБУ викрила організаторів псевдоброкерських центрів / 2 фотографии

Нелегальний конвертцентр

СБУ викрила нелегальний конвертцентр.

За час своєї роботи він організував обіг на понад 15 млрд грн.

Він працював протягом 2019-2020 років і за цей час зареєстрував понад 400 фіктивних фірм.