СБУ викрила організаторів псевдоброкерських центрів

В Україні троє громадян країни Близького Сходу організували псевдоброкерські центри, за допомою яких привласнювали кошти українців.
Вони створили у Києві три call-центри, телефонували громадянам країни від імені інвестиційної компанії та пропонували вкладати кошти в акції на міжнародних біржових фондах.
Зловмисники створювали персональні кабінети та імітували зростання акцій, чим підштовхували людей вкладати більше грошей.
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Коли клієнт бажав забрати кошти, вони повідомляли про банкрутство компанії. Протягом кількох років зловмисники ошукали тисячі українців, суми вкладів яких коливалися від $1 до 5 тис.
Правоохоронці затримали організаторів центрів. За даним фактом проводяться слідчі дії.
Нелегальний конвертцентр
СБУ викрила нелегальний конвертцентр.
За час своєї роботи він організував обіг на понад 15 млрд грн.
Він працював протягом 2019-2020 років і за цей час зареєстрував понад 400 фіктивних фірм.