Вранці в поліцію Житомирської області надійшло повідомлення, що в одній з орендованих квартир Андрушівського району знайшли три мертвих тіла.

Повідомлення на гарячу лінію 102 надійшло о 8.50. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Житомирської області. Під час огляду загиблих поліцейські не виявили тілесних ушкоджень.

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Слідчі встановили, що померлі були військовослужбовцями за контрактом. Це 23-річні жителі Сумщини та Дніпропетровщини та 21-річний житель Чернівців.

Чоловіки проживали разом в орендованому помешканні, в якому їх і знайшли.

Нині слідство з’ясовує обставини події.

У Житомирській області впав дельтаплан

На Житомирщині впав дельтаплан, загинув пілот. ДСНС стверджує, що апарат обробляв поле з соняшником. Чоловік не впорався з керуванням, через що і сталася аварія. Він загинув на місці.