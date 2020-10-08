PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Три смерті у квартирі: в Житомирській області загинули військовослужбовці

Вранці в поліцію Житомирської області надійшло повідомлення, що в одній з орендованих квартир Андрушівського району знайшли три мертвих тіла.

Повідомлення на гарячу лінію 102 надійшло о 8.50. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Житомирської області. Під час огляду загиблих поліцейські не виявили тілесних ушкоджень.

Читайте: Задушив і всадив ножиці в шию: вбивство на Лисій горі в Києві розкрито

Слідчі встановили, що померлі були військовослужбовцями за контрактом. Це 23-річні жителі Сумщини та Дніпропетровщини та 21-річний житель Чернівців.

Чоловіки проживали разом в орендованому помешканні, в якому їх і знайшли.

Нині слідство з’ясовує обставини події.

У Житомирській області впав дельтаплан

На Житомирщині впав дельтаплан, загинув пілот. ДСНС стверджує, що апарат обробляв поле з соняшником. Чоловік не впорався з керуванням, через що і сталася аварія. Він загинув на місці.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка