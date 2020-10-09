Американський священник у церкві влаштував БДСМ-вечірку з двома дівчатами

У Новому Орлеані (США) священник зайнявся сексом з двома дівчатами на вівтарі католицької церкви Святих Петра і Павла.

Перехожий звернув увагу, що в пізній час у церкві горить світло, тому вирішив зайти. Всередині він побачив, як напівоголений священник займається сексом з двома жінками в корсетах і туфлях на високих підборах. Біля вівтаря лежали секс-іграшки. Очевидець записав відео інтимних втіх та звернувся до поліції.

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Священником виявився Тревіс Кларк, а його партнерками – 41-річна Мінді Діксон і 23-річна Меліса Ченг. Їх заарештували та звинуватили в непристойній поведінці, а Кларка уже відлучили від церкви.

У США пастор стала стриптизеркою

Ніколь Мітчелл з Міннесоти (США) працювала пастором-євангелістом, проте з часом вона пішла з церкви та стала стриптизеркою. За словами 36-річної Ніколь, тепер вона щасливіша, ніж будь-коли.

Джерело: New York Post