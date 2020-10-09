PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Американський священник у церкві влаштував БДСМ-вечірку з двома дівчатами

У Новому Орлеані (США) священник зайнявся сексом з двома дівчатами на вівтарі католицької церкви Святих Петра і Павла.

Перехожий звернув увагу, що в пізній час у церкві горить світло, тому вирішив зайти. Всередині він побачив, як напівоголений священник займається сексом з двома жінками в корсетах і туфлях на високих підборах. Біля вівтаря лежали секс-іграшки. Очевидець записав відео інтимних втіх та звернувся до поліції.

Читайте: У відкритому морі з БДСМ-вечірки загадково зник іноземець

Священником виявився Тревіс Кларк, а його партнерками – 41-річна Мінді Діксон і 23-річна Меліса Ченг. Їх заарештували та звинуватили в непристойній поведінці, а Кларка уже відлучили від церкви.

У США пастор стала стриптизеркою

Джерело: New York Post

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка