На Прикарпатті чоловік до смерті забив свого роботодавця, через те, що його не влаштовувала заробітна плата.

56-річний Ярослав мав власну автомайстерню, проте, коли замовлень стало більше йому довелося взяти собі помічника Юрія.

Одного дня Ярослав зник. Рідні звернулися до правоохоронців і чоловіка оголосили в розшук. Проте згодом зник і помічник Юрій.

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Слідчі встановили, що Юрій – громадянин 1985 року народження, житель села Поляниця. Він раніше був судимий за вчинення навмисного вбивства та провів за ґратами 11 років.

Підозрюваному кілька тижнів вдавалося ховатися від правоохоронців. Проте поліції таки вдалося його затримати.

Згодом він зізнався, що роботодавцю завдав кілька ударів молотком по голові, від яких він помер. Тіло жертви відвіз до найближчої ріки, де його і заховав.

Причиною вбивства стало те, що роботодавець замало йому платив.

Вбивство у Києві

У Солом’янському районі Києва адміністратора продуктового магазину вбив грабіжник.

Чоловік хотів пограбувати магазин. Він замаскував своє обличчя і, погрожуючи ножем, вимагав у адміністратора закладу віддати виторг.

Коли 35-річна жінка його впізнала, він вирішив приховати скоєний злочин та почав завдавати удари ножем.