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Факти / Надзвичайні події

Гола і з пробитою головою: у Дніпрі виявили тіло жінки

10 жовтня у Дніпрі знайшли понівечене тіло 36-річної жінки, померла була без одягу.

Жахливу знахідку виявила місцева мешканка. Тіло лежало у лісосмузі недалеко від будинку №8 на вулиці Данила Нечая.

На ньому були сліди насильства – голову жінки проломили каменем, пошкодивши обличчя.

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Попри каліцтва, особу померлої вдалося визначити. Причини і обставини її смерті встановлять експерти. На місці події працюють правоохоронці.

Тело в Днепре

Смерть адміністратора у Києві

У жовтні на продуктовому складі одного з магазинів у Києві виявили тіло 35-річної жінки.

Невідомий чоловік зайшов до магазину і почав завдавати їй ножових поранень.

Від отриманих травм жінка померла на місці.

Джерело: Інформатор

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