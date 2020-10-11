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Факти / Надзвичайні події

У Білорусі силовики відкрили вогонь по протестувальниках

У Мінську в Малинівці під час протестів силовики стріляли у мітингуючих гумовими кулями.

Також біля стели Мінськ – місто-герой сталося жорстке протистояння протестувальників з ОМОНом, силовики використовували світлошумові гранати і газ з балончиків.

Читайте: Протести в Білорусі: людей розганяють водометами і світлошумовими гранатами

Крім того, протестувальників били невідомі в балаклавах та спортивних костюмах.

Для розгону мітингів використовували водомети.

За останніми даними, правозахисники нарахували 454 затриманих на недільних акціях протесту.

У неділю, 11 жовтня, вже традиційно продовжуються протести в Білорусі. Люди висловлюють своє невдоволення результатами президентських виборів і насильством з боку силовиків.

Останні новини про протести в Білорусі ви можете переглянути у нашій текстовій онлайн-трансляції.

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