4-річна Вікторія Шелестова потрапила у реанімацію хмельницької лікарні у вкрай важкому стані. Була вся у синцях, з переломами й без свідомості.

Медики кажуть – у дитини фактично відмирає мозок та жодних прогнозів не дають.

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– На даний час вона залишається на штучній вентиляції легень. Стан важкий, без позитивної динаміки. Діагноз в неї – політравма, черепно-мозкова травма, перелам правого передпліччя, множинні садна, – розповів анестезіолог Хмельницької міської дитячої лікарні Станіслав Навроцький.

Дівчинка мешкає у селі Давидківці Хмельницької області. Села за кілька кілометрів від обласного центру. Мати каже, що дитина через епілептичний напад билася сама об стіну.

– В той день сталося сильний приступ в неї стався і вона билася. Я викликала ”швидку”, її забрали у лікарню і надали допомогу і викликали туди поліцію, – заявила мати Наталя Шелестова.

Правоохоронці матері не надто вірять. Відкрили провадження за невиконання батьківських обов’язків. Але потім навіть змінили статтю, бо дівчинку хтось явно побив.

– Медики, які оглянули дівчинку з’ясували, що такі тілесні ушкодження вона не могла отримати сама в процесі нападу, що ці тілесні ушкодження заподіяла стороння особа, – заявила речниця поліції Хмельниччини Інна Глега.

У Наталі Шелестової є ще двоє дітей: 6-річна донька та 7-місячний син. Їх обох забрали й відправили до дитячої лікарні.

У селі нічого поганого про родину сказати не можуть. Кажуть, переїхали у Давидківці з сусідніх Ходаківців близько двох місяців тому. Жили відлюдкувато, майже ні з ким не спілкувалися. Але три роки тому, родину вже позбавляли батьківських прав.

Староста Ходаківців Василь Ловін розповідає, що мати дівчинки має кримінальне минуле. Її третій чоловік тільки нещодавно вийшов на волю, а сама Наталя діставала умовну судимість.

Жінка нещодавно вийшла заміж і в цьому шлюбі народився хлопчик, якому зараз сім місяців. Їй дали шанс виправитися й повернули двох попередніх дітей.

– Від неї один клопіт, – згадують сусіди слова матері.

Нині горе-мати – під вартою. Суд її заарештував. Якщо вину жінки доведуть – їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Дівчину побили однокласниці

Поліція Чорноморська відреагувала на відео в мережі, на якому дівчина-підліток повалила на землю та б’є іншу.

Правоохоронці встановили усіх учасників інциденту – 14-річної потерпілої, її кривдниці та ще трьох дівчат, які за цим спостерігали.

Їхніх батьків запросили у відділок поліції для надання пояснень та ухвалення рішення.