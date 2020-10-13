Ляпас ціною в життя: деталі жорстокого вбивства 35-річної жінки у Дніпрі

Поліція розповіла деталі жорстокого вбивства жінки у Дніпрі.

Інцидент стався пізно ввечері 9 жовтня: 25-річний чоловік гуляв зі своїм собакою і неподалік кафе зустрівся з місцевою мешканкою.

За словами нападника, жінка вдарила його пса, що і стало причиною сутички. На зауваження вона відповіла ляпасом, і після цього чоловік накинувся на знайому з кулаками.

– Недовго думаючи, я вдарив її у відповідь. Вона впала, з рота і з носа почала текти кров. Я завдав їй ще шість ударів у голову, потім відволік до лісосмуги і кинув камінь їй на голову, – розповів чоловік на допиті.

Він також додав, що шкодує про те, що залишив її сина без матері, а свою родину – без чоловіка і батька.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

“Випадкове” вбивство на Львівщині

На Львівщині 16-річний хлопець до смерті побив 44-чоловіка, який конфліктував із батьком школяра.

За словами родичів загиблого Руслана, саме батько і підбурив сина влаштувати “з’ясування стосунків”.

Пізніше виявиться, що підліток помилився: кривдником батька був інший чоловік, а не загиблий Руслан.

Хлопцеві загрожує ув’язнення до 5 років, а його батько встиг помиритися з чоловіком, через якого і виник конфлікт.