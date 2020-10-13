У центрі Києва правоохоронці провели операцію із затримання зловмисників, які полювали на своїх жертв біля обмінників.

Після проведення киянами валютної операції вони нападали на них та грабували.

Поліції та бійцям КОРДу вдалося їх затримати. Під час операції зловмисники намагалися втекти, через що правоохоронці задіяли зброю.

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Під час пострілів ніхто не постраждав.

Крадіями виявилися раніше судимі за майнові злочини іноземці.











У центрі Києва спецпризначенці провели затримання з пострілами / 3 фотографии

Операція з попередження вбивства

СБУ провела спецоперацію з попередження вбивства підприємця у столиці.

Злочинці намагалися пограбувати та вбити киянина. Вони заздалегідь знали, що він перевозитиме готівку у розмірі $200 тис.

Правоохоронці спланували операцію з перехоплення представників злочинної групи та недопущення реалізації задуманого.

Зловмисників вдалося затримати, поліція відкрила кримінальні провадження.