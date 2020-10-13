У Львові звичайне купання у ванні для 18-річної дівчини стало фатальним. Вона отруїлася чадним газом через несправність колонки.

На волосину від смерті були також її 40-річна мати та 16-річна сестра, які відкрили двері ванної кімнати, стурбовані тим, що дівчина довго не виходить.

Вони просто знепритомніли на порозі, а потім реанімація і дві години в барокамері.

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Мешканці будинку підозрюють, що причиною трагедії могла стати халатність комунальних служб, адже вентиляційні канали вже кілька десятків років ніхто не чистив.

В аварійній службі переконують, що винна не колонка і не вентиляційний канал, а пар у ванній кімнаті. Нібито його було забагато, і це могло заблокувати витяжку.

Окрім того, у квартирі були порушені норми встановлення газових приладів. Принаймні, у цьому переконують комунальники.

Справжню причину встановлять поліцейські та газовики. Вже є попередня версія – неправильне користування газовими приладами у побуті.

Отруєння чадним газом у Львові

11 жовтня у Львові троє жителів п’ятиповерхового будинку отруїлися чадним газом.

18-дівчина померла на місці, а її маму і сестру госпіталізували.

Аварійна бригада Львівгазу перекрила газ до квартир, обладнаної ПГ-4 і двофункціональним котлом.