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Факти / Надзвичайні події

Ножем у шию: у Києві поранили волонтера, що роздавав газети

У Солом’янському районі Києва 14 жовтня чоловік поранив ножем волонтера партії УДАР, який роздавав на вулиці газети.

Про це повідомив у соцмережі мер міста Віталій Кличко.

За його словами, хлопець у критичному стані, він перебуває в реанімації однієї з лікарень.

Свідки розповіли, що перехожий поводився агресивно, чіплявся до волонтерів, а коли потерпілий відвернувся, вдарив його ножем у шию.

Поліція оперативно затримала нападника.

 

Друзі! Сьогодні, у Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем волонтера партії «УДАР» – молодого…

Опубликовано Віталій Кличко Среда, 14 октября 2020 г.

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Стрілянина біля агітаційного намету на Чернігівщині

14 жовтня у центрі Бобровиці Чернігівської невідомі пошкодили агітаційну палатку політичної партії.

Конфлікт переріс у бійку із застосуванням зброї. Представник партії вистрілив у нападника з револьвера Флобера і поцілив у плече. Обидва написали заяви до поліції.

Фото: Dreamstime

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