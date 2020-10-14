У Солом’янському районі Києва 14 жовтня чоловік поранив ножем волонтера партії УДАР, який роздавав на вулиці газети.

Про це повідомив у соцмережі мер міста Віталій Кличко.

За його словами, хлопець у критичному стані, він перебуває в реанімації однієї з лікарень.

Свідки розповіли, що перехожий поводився агресивно, чіплявся до волонтерів, а коли потерпілий відвернувся, вдарив його ножем у шию.

Поліція оперативно затримала нападника.