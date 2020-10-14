У Солом’янському районі Києва 14 жовтня чоловік поранив ножем волонтера партії УДАР, який роздавав на вулиці газети.
Про це повідомив у соцмережі мер міста Віталій Кличко.
За його словами, хлопець у критичному стані, він перебуває в реанімації однієї з лікарень.
Свідки розповіли, що перехожий поводився агресивно, чіплявся до волонтерів, а коли потерпілий відвернувся, вдарив його ножем у шию.
Поліція оперативно затримала нападника.
Друзі! Сьогодні, у Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем волонтера партії «УДАР» – молодого…
Опубликовано Віталій Кличко Среда, 14 октября 2020 г.
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