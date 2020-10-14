Витік аміаку на Полтавщині – подробиці

У Полтавській області стався витік аміаку з автоцистерни. Рятувальники вже ліквідували надзвичайну ситуацію.

Так, напередодні в Службу порятунку 101 надійшло повідомлення від голови Лісовської сільради про викид аміаку з цистерни з аміаком між селами Лисівка і Мала Обухівка Гадяцького району.

Рятувальники на місці встановили, що під час руху водій аміаковоза побачив витік аміаку із запобіжного клапана і звернув на путівець.

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До ліквідації аварії залучили шість осіб і дві одиниці техніки. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Постраждалих в результаті викиду аміаку немає.

Витік аміаку на Сумщині

Поблизу селища Степанівка у Сумській області стався викид аміаку.

У ДСНС зазначили лише те, що біля Степанівки сталася нештатна ситуація, проте про рівень загрози для населення не повідомили.