СБУ затримала учасника Ісламської держави

В Одесі Служба безпеки України затримала учасника міжнародної терористичної організації Ісламська держава.

За даними Генерального секретаріату Інтерполу, затриманий перебував у міжнародному розшуку.

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Правоохоронці отримали інформацію, що на території України нелегально знаходиться громадянин однієї з країн Центральної Азії. Чоловік причетний до тероризму.

Слідство встановило, що раніше він проходив підготовку у таборах терористів на Близькому Сході.















Його розшукував Інтерпол: в Одесі затримали спільника терористів / 4 фотографии

В Україні зловмисник планував організувати переправлення бойовиків з різних країн до лав Ісламської держави.

Офіс Генерального прокурора приймає рішення про екстрадицію. Нині затриманий під конвоєм. Компетентні органи з’ясовують походження зловмисника.

Служив у терористичному Оплоті: серед прикордонників виявили “перевертня”

Прикордонники Харкова виявили, що їх колега у минулому воював за бойовиків на Донбасі. “Перевертня” виявили співробітники підрозділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби.

У 2014 році чоловік добровільно вступив до батальйону терористів Оплот.

Проти нього порушили справу за ст. 258-3 КК України Створення терористичної групи чи терористичної організації.

Фото: Нацполіція