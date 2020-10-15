СБУ затримала учасника Ісламської держави

В Одесі Служба безпеки України затримала учасника міжнародної терористичної організації Ісламська держава.
За даними Генерального секретаріату Інтерполу, затриманий перебував у міжнародному розшуку.
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Правоохоронці отримали інформацію, що на території України нелегально знаходиться громадянин однієї з країн Центральної Азії. Чоловік причетний до тероризму.
Слідство встановило, що раніше він проходив підготовку у таборах терористів на Близькому Сході.
В Україні зловмисник планував організувати переправлення бойовиків з різних країн до лав Ісламської держави.
Офіс Генерального прокурора приймає рішення про екстрадицію. Нині затриманий під конвоєм. Компетентні органи з’ясовують походження зловмисника.
Служив у терористичному Оплоті: серед прикордонників виявили “перевертня”
Прикордонники Харкова виявили, що їх колега у минулому воював за бойовиків на Донбасі. “Перевертня” виявили співробітники підрозділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби.
У 2014 році чоловік добровільно вступив до батальйону терористів Оплот.
Проти нього порушили справу за ст. 258-3 КК України Створення терористичної групи чи терористичної організації.
Фото: Нацполіція