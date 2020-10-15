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Факти / Надзвичайні події

У Запоріжжі з гвинтівки стріляли в авто кандидата в депутати

Ввечері 15 жовтня у Запоріжжі відбулася стрілянина, внаслідок чого було пошкоджено автомобіль кандидата в депутати міської ради.

Ім’я кандидата, на якого було скоєно замах, у поліції не розголошують.

– На вулиці Приватній невідома особа здійснила один постріл у бік автомобіля Фольксваген Кадді. Ним виявився місцевий мешканець 1979 року народження.

У Запоріжжі з гвинтівки стріляли в авто кандидата в депутати

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У будинку затриманого було виявлено та вилучено пневматичну гвинтівку: ймовірно, він влучив в авто кандидата зі свого вікна.

Зазначається, що внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Слідчі дії тривають.

Хабарництво і посада помічника народного депутата

На початку жовтня у Києві затримали двох шахраїв, які вимагали $18 тис. за посаду помічника народного депутата України.

Чи справді затримані причетні до “працевлаштування” у Раду та чи причетний до цієї справи хтось із чинних нардепів, наразі не повідомляється.

“Працевлаштування” мало відбутися одразу після отримання грошової винагороди у повному обсязі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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