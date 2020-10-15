Начальника Івано-Франківського облбюро судмедекспертизи спіймали на хабарі

Начальника Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи та судово-медичного експерта одного з міжрайонних відділень затримали за отримання $4 тис.
Хабар начальник отримав від санітара установи за призначення на посаду судмедексперта.
Обом затриманим повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди.
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Зловмисників викрили слідчі відділу з розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Нацполіції в області за оперативного супроводу облуправління СБУ.
Хабар у Києві
У Києві адвокат Ради адвокатів та колишній прокурор міської столичної прокуратури вимагали у людини хабар у розмірі $80 тис.
За отримання коштів фігурнати справи обіцяли вплинути на ухвалення позитивного рішення під час розслідування кримінального провадження та його закриття.