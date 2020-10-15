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Факти / Надзвичайні події

В Івано-Франківську начальника судмедекспертизи спіймали на хабарі

Начальника Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи та судово-медичного експерта одного з міжрайонних відділень затримали за отримання $4 тис.

Хабар начальник отримав від санітара установи за призначення на посаду судмедексперта.

Начальника Івано-Франківського облбюро судмедекспертизи спіймали на хабарі

Обом затриманим повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Читайте: Підробляли документи: у Києві на хабарі затримали посадовців Держпродспоживслужби

Зловмисників викрили слідчі відділу з розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Нацполіції в області за оперативного супроводу облуправління СБУ.

Хабар у Києві

У Києві адвокат Ради адвокатів та колишній прокурор міської столичної прокуратури вимагали у людини хабар у розмірі $80 тис. 

За отримання коштів фігурнати справи обіцяли вплинути на ухвалення позитивного рішення під час розслідування кримінального провадження та його закриття.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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