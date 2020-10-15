Черепно-мозкова травма, забій головного мозку та перелом потиличної кістки – такі наслідки падіння з турніка 4-річної дівчинки в одному з дитсадків Одеси.
Нині дитина з мамою перебуває в лікарні. А її батько написав заяву до поліцію.
Він звинувачує вихователів не лише у тому, що не догледіли доньку, а й у тому, що одразу не викликали швидку. Адже дитині було погано, її нудило, боліла голова. А про те, що сталося, розповіли йому, коли прийшов за донькою.
В адміністрації закладу підтвердили, що з дитиною стався прикрий випадок під час прогулянки з групою.
Порушено справу за ч. 1 ст. 137 ККУ – Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.
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Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
У Харківській області кілька днів тому півторарічний хлопчик випав з вікна третього поверху, коли його мати на кілька хвилин вийшла з кімнати.
Нині дитина знаходиться у харківській лікарні. Її стан задовільний. Вона отримала садна та забої.