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Факти / Надзвичайні події

У Києві бетономішалка протаранила п’ять авто – перші подробиці

Масштабне ДТП трапилось у Києві в районі вулиць Лук’янівська та Глибочинська.

Водій бетономішалки зім’яв п’ять авто на шляху вниз, повідомляє dtp.kiev.ua.

Вантажівку відкинула та вона врізалась у бетонну огорожу.

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За даними ЗМІ, постраждало в аварії двоє людей.

ДТП в Україні

Національна поліція України у січні-вересні 2020 року зареєструвала 118,8 тис. ДТП, що на 3,3% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Найбільше аварій трапилось у Києві – 27,7 тис. Найменше у Кіровоградській області – 1,6 тис.

Джерело: ДТП.kiev.ua

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